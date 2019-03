Storm Freya zorgt voor hinder Nu al 15 brandweerinterventies nodig geweest Wouter Hertogs

13u12 0 Brussel Op verschillende plaatsen heeft de storm Freya voor hinder gezorgd. Verschillende waarschuwingsborden vielen in de werf van parking 58, waar vorige week archeologische vondsten gedaan werden. Een vliegend zeil zorgde dan weer voor vertragingen op het spoor.

De werf van het nieuw administratief gebouw van de Stad Brussel (Brucity), het vroegere Parking 58 was een gemakkelijke prooi voor de wind. Windstoten tot 90 kilometer per uur hadden vrij spel tussen de omliggende gebouwen door. Op deze plek werden vorige week nog belangrijke archeologische vondsten gedaan. Een houten lepel en heel wat pot- en aardewerk werden er gevonden. De felle rukwinden zorgden er wel voor dat enkele grote waarschuwingsborden naar beneden tuimelden. Gelukkig raakten ze bij hun val niemand en vielen er dus geen gewonden.

Zeil

Ook op het spoor liet de wind zich voelen. Een treinbestuurder signaleerde even voor half acht deze ochtend dat er een zeil op de bovenleiding tussen Josaphat en Brussel-Luxemburg was beland. Wellicht was het erop gewaaid door de felle wind. De bewuste trein, van Doornik naar Luik moest stoppen ten gevolge van het zeil waardoor een spoor versperd werd. Dat leverde vertragingen op van 20 tot 30 minuten. Een technische ploeg van Infrabel heeft het zeil intussen weggehaald, al waren er tot de middag nog treinvertragingen mogelijk.

Drukke dag

Freya bezorgt de brandweer dan ook een drukke dag. “We zijn de afgelopen 24 uur al 15 maal moeten tussenkomen voor interventies die het gevolg zijn van de weersomstandgheden. Vaak gaat het om problemen met bomen, stellingen of dakgoten”, bevestigt de woordvoerder van de Brusselse brandweer Walter Derieuw.