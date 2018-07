Stopplaats bussen verplaatst door criminaliteit 23 juli 2018

De bushaltes voor internationale bussen aan het Noordstation worden binnenkort verplaatst naar de Koning Albert II-laan. Oorzaak? de toenemende onveiligheid aan het station. Afgelopen week trokken buschauffeurs van onder andere de maatschappij Flixbus aan de alarmbel over de onveiligheid rond het Noordstation. Reizigers en bestuurders zouden er worden bedreigd en bestolen, vaak door migranten die hen staan op te wachten. "De stopplaats bevindt zich voortaan aan de voorkant van het station aan de Koning Albert II-laan", zegt Mathias Dobbels van het kabinet-Smet. "Dat is ons plan op korte termijn. Op lange termijn willen we graag een internationaal busstation aanleggen in het Noordstation op verdieping min 1, waar nu de bussen van De Lijn stoppen. Daar willen we een lokettenzaal en wachtruimtes uitbouwen." (WHW)