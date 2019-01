Stofdeeltjesmeter moet roetfilterfraude vanaf 2020 onmogelijk maken Jasmijn Van Raemdonck

07 januari 2019

14u36

Bron: Belga; eigen berichtgeving 0 Brussel Alle Belgische keuringscentra moeten tegen 2020 uitgerust zijn met de nieuwe technologie om roetfilterfraude op te sporen. De PN-meter (Particle Number) meet fijnstofdeeltjes via de uitlaat en werd maandag voorgesteld door Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (NV-A) en Brussels staatssecretaris voor verkeersveiligheid Bianca Debaets (CD&V).

Wie knoeit aan de roetfilter van zijn wagen, omdat er bijvoorbeeld te veel kosten aan zijn, kan binnenkort tegen de lamp lopen. De PN-meter die maandag werd voorgesteld kan nagaan of een roetfilter defect is of door een fraudeur weggehaald werd. Deze methode is veel preciezer dan de oude test in autokeuringscentra waarbij een toestel op de uitlaat werd geplaatst en het gaspedaal werd ingeduwd. Aan de keuze voor de PN-meter ging een uitgebreid onderzoek van GOCA, de Groepering van erkende ondernemingen voor autokeuring en rijbewijs, vooraf. “Tussen 1 juli 2018 en 31 december 2018 werden verschillende soorten PN-meters uitgetest in een reële keuringsomgeving. Een type sprong er uit als de beste meter om fraude op te sporen”, aldus de woordvoerder van Ben Weyts.

Eerste in Europa

Voor deze testen trokken de drie gewesten van het land 339.950 euro uit. Elk gewest gaat nu een wetgevend kader vastleggen voor een nieuwe emissiemeting, zodat alle 78 Belgische autokeuringscentra in 2020 met de PN-meters aan de slag kunnen gaan. GOCA gaat een eenduidig lastenboek opmaken voor het PN-meettoestel, inclusief onderhoud- en kalibratieprocedure. De erkende ondernemingen voor autokeuring zullen dan investeren in de aankoop van toestellen die voldoen aan het lastenboek.

“Wij zijn de eersten in Europa om deze geavanceerde testen in te voeren en we zijn zo internationaal voortrekkers in de strijd tegen roetfilterfraude. Er komt een einde aan de straffeloosheid”, zegt Vlaams minister Weyts. De tests met de PN-meters werden uitgevoerd op wagens met Euroklassen 5 en 6, want die ontsnappen bij roetfilterfraude nog aan de metingen van de huidige opaciteitsmeters. “We moeten hard optreden, want een wagen zonder roetfilter is tot 80 maal vervuilender. Fijn stof is bovendien een sluipmoordenaar die jaarlijks 2.500 Belgen het leven kost”, stelt Brussels staatssecretaris Debaets.