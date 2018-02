Stiptheidscijfers treinen worden gepubliceerd 20 februari 2018

Spoorwegnetbeheerder Infrabel publiceert vanaf maandag twee keer per dag de stiptheidscijfers voor negen belangrijke verkeersassen tussen Brussel en provinciesteden na de spits. MobiPulse is te raadplegen via de website van Infrabel en toont een kaart die dagelijks om 11.00 uur en 21.00 uur wordt bijgewerkt.





De bedoeling is transparantie te bieden. MobiPulse toont voor de ochtendspits (van 6 tot 9 uur) de gemiddelde rittijden naar Brussel-Centraal vanuit de grote stations als Antwerpen-Centraal, Gent-Sint-Pieters, Kortrijk en Hasselt. Voor de avondspits (van 16 tot 19 uur) wordt hetzelfde principe gehanteerd, maar in tegenovergestelde richting. Behalve de rittijden met de trein zal MobiPulse ook een idee geven van de gemiddelde rittijden voor een gelijkaardig traject met de auto, gebaseerd op Google Maps. Daarbij wordt er informatie gegeven zoals de kostprijs voor respectievelijk de rit per trein en die per auto, en de CO2-uitstoot van beide vervoermiddelen.





MobiPulse zal ook een overzicht geven van de belangrijkste oorzaken voor hinder in het treinverkeer tijdens de spits. (DCFS)