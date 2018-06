Stille mars voor vermoorde sekswerker BUURT LEGT GELD BIJ ELKAAR VOOR WITTE ROOS VOOR ELKE DEELNEMER SILKE VANDENBROECK

15 juni 2018

02u35 0 Brussel De moord op de 23-jarige sekswerker Eunice deed een grote schokgolf door de Noordwijk gaan. Om haar te herdenken hebben zo'n 150 mensen een mars gehouden naar de plek waar Eunice koelbloedig werd vermoord.

De Nigeriaanse Eunice werd op vijf juni zwaargewond aangetroffen in de Linnéstraat. Een man, wellicht een ontevreden klant, had haar toegetakeld met meerdere messteken. Eunice stierf even later in het ziekenhuis aan haar verwondingen. Uit solidariteit legden heel wat sekswerkers in de buurt de dagen erna het werk neer, een uitzonderlijke gebeurtenis. Daarmee eisten ze dat beter beschermd moeten worden door de gemeente en politie.





Ook de buurtbewoners reageren geschokt. Daarom organiseerde het buurtcomité Dupont plus Verte in samenwerking met UTOPSI, Espace P. en sekswerkers van de 'carrées' van de wijk een solidariteitsmars. "We waren erg aangedaan toen we vernamen dat er iemand in de buurt vermoord was", zegt Anthony Baert van Dupont plus Verte. "Ik woon hier zelf maar enkele tientallen meters vandaan. Het is vreemd om te beseffen dat zoiets hier kan gebeuren."





De solidariteitsmars vertrok in de Plantenstraat en ging dan verder naar de Linnéstraat, waar Eunice gevonden werd. "Op voorhand hebben we allemaal geld ingelegd om witte rozen te kopen en vervolgens uit te delen aan de deelnemers van de mars. Uiteindelijk kon iedereen zijn witte roos neerleggen op de plek waar Eunice neergestoken werd", zegt Baert.





De Nigeriaanse collega's van Eunice liepen voorop en zongen traditionele liederen. "We zijn hier om Eunice te eren", zegt een van hen. "Maar we moeten ook durven opkomen voor onszelf, anders wordt binnenkort opnieuw een meisje vermoord. We eisen meer veiligheid."





"Met de solidariteitsmars willen we enerzijds Eunice herdenken, maar ook het signaal geven dat we hopen dat zoiets nooit meer gebeurt", gaat Baert verder.





Meer overlast en gevaar

"Heel wat carrées zullen tegen het einde van het jaar moeten sluiten, wat maakt dat het voor de sekswerkers veel moeilijker zal worden om hun werk op een degelijke manier uit te oefenen. Door de sluiting worden ze eigenlijk verplicht om zich te verplaatsen naar de straat, café's en het internet. Dat zijn plaatsen waar veel minder controle is op de netwerken van mensensmokkel en waar de werkomstandigheden van die meisjes nog moeilijker en gevaarlijker worden. Maar ook voor de buurtbewoners wordt het dan gevaarlijker. Mochten ze effectief de deuren sluiten, zullen wij ook te kampen krijgen met meer overlast."





"Ik voel hier zoveel solidariteit voor Eunice en haar collega's", zegt buurtbewoonster Marjan. Niemand in de buurt zei dat Eunice minderwaardig was omdat ze een sekswerker was. Dat vind ik een belangrijk signaal, want niemand verdient het om vermoord te worden, wat je ook doet van beroep."