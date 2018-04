Sticker moet leven huisdieren redden 05 april 2018

02u27 0 Brussel De nieuwe waarschuwingsstickers van het Brusselse Gewest moeten de levens van dieren redden. Dankzij de sticker op de ruit weet de brandweer of er tijdens een interventie ook dieren in huis zijn.

"Brandweermannen, red ook onze dieren", luidt de boodschap op de sticker. Door de sticker op de ruit te plakken, geven baasjes aan dat er een hond, kat, vogel of ander huisdier aanwezig is. "Brandweermannen weten bij een interventie in een oogopslag of er dieren aanwezig zijn of niet. Zo kunnen heel wat dierenlevens gered worden", zeggen staatssecretarissen Bianca Debaets en Cécile Jodogne.





"Het komt weleens voor dat we een dier moeten redden. Ooit haalden we een kat uit een brand, die we via een mondmasker reanimeerden", zegt sergeant-majoor Frank Exlmans van de brandweer. "Vooral bij kleine interventies is het belangrijk dat de hulpdiensten op de hoogte zijn van mogelijke dieren. Niet enkel voor de veiligheid van het dier, maar ook voor de brandweermannen zelf. Is er bijvoorbeeld een agressieve rottweiler in huis? Dan moeten wij voorbereid zijn."





Een 120-tal brandweermannen werd opgeleid volgens de NAC, een speciale opleiding waarbij ze leren hoe de dieren te redden en te reageren in gevaarlijke situaties.





"Tegenwoordig zijn vooral reptielen populair. Die kan je natuurlijk niet zomaar grijpen. Bij NAC leren ze de specifieke technieken om het dier te vangen." Momenteel zijn er 30.000 stickers beschikbaar, zowel in het Frans als het Nederlands.





De stickers zijn gratis verkrijgbaar bij de gemeente en dierenspeciaalzaken. (DCFS)