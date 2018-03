Stelling stort in: dakwerker zwaargewond 02 maart 2018

Twee dakwerkers van het bedrijf Toit et Bois zijn gisterochtend gewond geraakt toen een stelling instortte. Een van hen raakte zwaargewond. "Het ongeval gebeurde rond 8.30 uur in de Schepenstraat. De twee waren aan het werken aan het dak van een woning toen een stelling het begaf. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren", zegt Pierre Meys, woordvoerder van de brandweer van Brussel. "De twee dakwerkers vielen mee naar beneden. Daar hield een man lichte verwondingen aan over, maar zijn collega raakte zwaargewond. Beide mannen werden overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging." (VDBS)