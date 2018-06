Steeds meer verbale agressie in UZ 07 juni 2018

Het Universitair Ziekenhuis van Brussel heeft in 2017 een toename vastgesteld van de verbale agressie bij patiënten. Dat maakt het bekend in zijn jaarverslag. Naast de toename van de verbale agressie merkt het Brusselse ziekenhuis ook een stijging op in het aantal patiënten die een afbetalingsplan vroegen voor hun ziekenhuisfactuur. Vooral alleenstaande ouders hebben het moeilijk. Ten slotte is het aantal aanmeldingen op de spoedgevallendienst met 2,83 procent toegenomen. "Heel wat mensen, vooral uit het Brusselse, hebben geen vaste huisarts. Daardoor komen ze vaak rechtstreeks naar de spoedgevallendiens", zegt het UZ Brussel nog in het jaarverslag.





(DCFS)