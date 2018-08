Station Beurs omgetoverd tot kunsthalte 31 augustus 2018

Brussel is opnieuw wat kunst rijker. In het gerenoveerde metrostation Beurs komt naast de bouw van een ondergrondse fietsenparking ook een kunstenfoyer. Het gaat om een ruimte van 500 vierkante meter, uitsluitend bestemd voor artistieke projecten en gratis toegankelijk voor iedereen. Drie jaar lang zal Zinnema, dat vrijetijdskunstenaars ondersteunt, het premetrostation Beurs bevolken met een breed palet van Brusselse kunstenaars. Reizigers zullen kunnen genieten van verschillende artistieke creaties in de Foyer des Arts op de tussenverdieping van het Beursstation. Zinnema zal Brusselse kunstenaars aanstellen als curatoren: zij zullen de ruimte in handen nemen en laten zien hoe Brussel er door hun artistieke ogen uitziet. Negen kunstenaars en collectieven zullen zich beurtelings vier maanden het premetrostation toe-eigenen en telkens een verschillend perspectief op de stad laten zien. De renovatiewerken hebben geen vertraging opgelopen. Nog voor het einde van het jaar is het metrostation opnieuw toegankelijk.





(WHW)