Standbeeld Sint-Niklaas siert opnieuw Grote Markt 27 juni 2018

Het beeld van Sint-Niklaas prijkt na 10 jaar opnieuw op de gevel van het Renardhuis, huisnummer 7 op de Grote Markt. Of toch althans een bronzen replica, het origineel kreeg een plek in de Sint-Niklaaskerk van Brussel.





Al honderden jaren stond het beeld te schitteren op de Grote Markt, maar in 2007 besloot de stad het naar beneden te halen. Het beeld was enorm aangetast door weer en wind en dreigde naar beneden te vallen. Daarom kreeg het werk een grondige opknapbeurt en besloot de stad het een nieuwe, veilige thuis te geven in de gelijknamige kerk in Brussel.





De stad liet een bronzen replica bouwen om het beeld op de gevel te vervangen. Vorige vrijdag werden beide werken ingehuldigd. Het beeld toont de patroonheilige Sint-Niklaas met drie kinderen aan zijn voeten. Het eerste standbeeld sierde al in 1737 de gevel van nummer 7, maar verdween.





Tijdens de restauratiewerken aan de Grote Markt in 1883 werd het door een nieuw exemplaar vervangen. (DCFS)