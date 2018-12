Stakingsgolf Brussel: hinder bij het openbaar vervoer beperkt Jasmijn Van Raemdonck

14 december 2018

09u58 0 Brussel De hinder bij het Brussels openbaar vervoer blijft vrijdag, ondanks de nationale staking, beperkt. De vakbonden van de MIVB, noch die van de NMBS hebben opgeroepen om te staken. Bij De Lijn, die Brussel verbindt met de Vlaamse rand, is de hinder wel aanzienlijk.

“De bus- metro- en tramlijnen van de MIVB rijden zoals voorzien”, laat An Van Hamme van de MIVB weten. Toch moeten de bussen van de vervoersmaatschappij door de Europese Top omrijden. “Door de top wordt de halte Schuman vandaag niet bediend”, aldus Van Hamme.

De MIVB houdt ook rekening met een mogelijke betoging door actievoerders op de nationale stakingsdag. “Het bovengronds openbaar vervoer kan ernstig verstoord raken als er een manifestatie door actievoerders zou komen”, vertelt de woordvoerder van de MIVB. Maar daar is voorlopig nog geen enkele aanwijzing voor.

Grote hinder bij De Lijn

Ook bij de NMBS rijden de treinen normaal. Treinreizigers kunnen dus zonder grote ellende de hoofdstad bereiken. Dat geldt niet voor de reizigers van De Lijn. Bij de vervoersmaatschappij die Brussel met Vlaams-Brabant verbindt is door een staking van de drie vakbonden grote hinder te merken. “Er is een sterke verstoring op onze lijnen richting Brussel. De helft van de bussen is niet uitgereden”, geeft woordvoerder van De Lijn Sonja Loos mee. “Het kan zelfs zijn dat de hinder doorheen de dag toeneemt als er dan nog minder chauffeurs komen opdagen”, aldus Loos.