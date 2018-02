Stakingsaanzegging brandweer geactiveerd 22 februari 2018

De VSOA Brandweer heeft de eerder ingediende stakingsaanzegging voor de Brusselse brandweer dinsdag geactiveerd. Als het personeel vanaf nu acties wil uitvoeren, is het gedekt door de liberale overheidsvakbond. Het is momenteel niet duidelijk of er ook effectief acties zullen worden gehouden. De vakbond kaart onder meer een gebrek aan personeel en uitrusting aan, net als een hoge werkdruk, te veel interventies en een niet-aangepaste werkomgeving.





(VDBS)