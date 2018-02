Staking bij MIVB 17 februari 2018

Zowel de vakbond ACOD als ACLVB staken maandag bij de openbare vervoersmaatschappij MIVB. De 'vergadering van de laatste kans' bij de Brusselse openbaarvervoermaatschappij is vrijdagmiddag afgesprongen. De liberale vakbond ACLVB, voerde vrijdagnamiddag actie binnen de MIVB, maar die had geen impact op de reizigers. De socialistische vakbond ACOD had eerder ook al een staking voor maandag aangekondigd. De christelijke vakbond doet niet mee. De discussie gaat over verschillende operationele problemen bij de MIVB en een 'negatief sociaal klimaat'. Het ACOD noemt het 'verspilling van belastinggeld'. Hoeveel impact de stakingsactie zal hebben, is niet geweten.





