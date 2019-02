Stakerspiketten bij VRT en RTBF WHW

13 februari 2019

14u37 0 Brussel Ook bij de Openbare Omroep zijn de gevolgen van de staking voelbaar. Bij de ingang van de VRT en de RTBF staan stakersposten. Een dertigtal mensen bevolken deze.

Een aantal mensen is ook thuisgebleven. De gevolgen daarvan zullen op antenne niet te horen of te zien zijn. “Wel zou het kunnen dat er in Het Journaal straks minder rechtstreekse verbindingen zullen zijn dan gewoonlijk”, zegt een vakbondsman.