Stadsboerderij viert carnaval 16 februari 2018

02u27 0 Brussel Een stoet van 500 leerlingen en lokale verenigingen paradeerde donderdag met toeters en bellen door de Noordwijk. Ze vierden het carnavalsfeest, voor het eerst georganiseerd door de stadsboerderij van Brussel.

Om het feest te beginnen staken de organisatoren de pop Koning Winter in brand. "Een symbolische daad", legt Omar, animator van de kinderboerderij aan het Maximiliaanpark uit. "We verbranden Koning Winter, omdat we zo de koude winter willen verdrijven." De verklede leerlingen trokken vervolgens door de straten van de Noordwijk tot aan de sporthal Noordpool, waar ze het carnavalsfeestje verderzetten. "Vorig jaar organiseerden we een eerste stoet, maar toen vierden we het 50 jarig bestaan van de Noordwijk. Dat was zo'n succes, dat we dit jaar besloten een stoet te houden voor carnaval", aldus Omar. "De leerlingen van de nabije scholen en de verschillende vzw's en verenigingen van de Noordwijk kregen een uitnodiging om mee te wandelen." De leerlingen kwamen traditiegetrouw verkleed en hadden voor de gelegenheid zelf sjaars in elkaar geknutseld. Ook organisaties als De Mannen van't platoo", uit Koekelberg stapten mee. Zij haalden voor de gelegenheid hun reus Raimundo van onder het stof. (DCFS)