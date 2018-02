Stadsbende veroordeeld 15 februari 2018

Elf personen, waarvan sommigen lid zijn van de beruchte stadsbende Négatif Clan, zijn veroordeeld tot straffen van zes maanden met uitstel tot achttien maanden. Nu werden de verdachten vervolgd, omdat ze deel uitmaken van een misdaadbende, voor diefstal van een gsm met geweld op de Brusselse Kunstberg in augustus 2016, een vechtpartij in dezelfde omgeving enkele dagen later, en nog een geval van geweldpleging in Vilvoorde in april 2016. Een aantal leden van de bende Négatif Clan werd door dezelfde rechtbank in 2016 al eens veroordeeld voor zedenfeiten, geweldpleging met opsluiting, afpersing en drugshandel. Onder de veroordeelden is Yannick Mbombo Muteketa, die al een goed jaar geleden door het assisenhof werd veroordeeld tot 15 jaar cel voor poging tot diefstal met doodslag tot gevolg. Op 27 september 2014 schoot hij op de bediende in een nachtwinkel op de Haachtsesteenweg in Haren. Het slachtoffer, de Indiër Lakhveer Singh Toor (23), kwam daarbij om het leven. (WHW)