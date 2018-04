Stadhuis kleurt blauw voor Wereld Autisme Dag 03 april 2018

02u42 0 Brussel Het stadhuis en de Grote Markt kleurden gisteravond blauw in het kader van Wereld Autisme Dag.

Met die dag willen de Verenigde Naties autisme wereldwijd in de schijnwerpers plaatsen, en mensen bewustmaken van wat autisme nu eigenlijk is. "Brussel neemt deel aan Wereld Autisme Dag omdat het nodig is om de samenleving verder te sensibiliseren rond dit thema", zegt schepen Els Ampe (Open Vld). "Het is belangrijk dat mensen met autisme en hun directe omgeving op meer begrip kunnen rekenen." (VDBS)