Stad wil Marollen uit slop halen met wijkcontract 09 februari 2018

02u49 1 Brussel De stad pompt 27 miljoen euro in het duurzame wijkcontract van de Marollen. Over vijf jaar wil de stad met sociaal, economische en culturele projecten de buurt opwaarderen. Maar niet alle Marolliens lopen warm voor dat plan. "Het wordt hier stilaan een klein Montmartre", klinkt het.

Dat de Marollen geplaagd worden door allerlei problemen, is al langer gekend. De werkloosheidsgraad ligt er hoger dan elders in Brussel, de wijk kampt met heel wat daklozen en veel ouderen leven er geïsoleerd. Daar moet het socio-economische wijkcontract verandering in brengen. "Er komt onder meer een sociaal restaurant, waar goedkope maaltijden aangeboden worden en tegelijkertijd horeca-opleidingen worden georganiseerd", aldus burgemeester Philippe Close.





"Daarnaast opent er een kringloopwinkel, crèches en een sportruimte. Er worden 33 nieuwe appartementen gebouwd, waarvan vier transitappartementen voor daklozen."





De stad heeft ook oog voor het patrimonium. "Het Vossenplein wordt geëgaliseerd, en er komen bomen en nieuwe straatverlichting. Ook de kleine straatjes tussen de Hoogstraat en Blaesstraat worden gerenoveerd, net als de gevel van de Miniemenkerk", zegt schepen voor Wijkrenovatie David Weytsman.





"Klein Montmartre"

De buurt staat eerder kritisch tegenover het wijkcontract. De idee leeft dat de stad een nieuwe rijke klasse wil lokken met een opgekuiste buurt. "Deze projecten zijn mooie praatjes, die weinig effect zullen hebben op de verarmde buurt", zegt Etienne Wattecome. "Bijna de helft van de Marolliens leeft in een sociale woning. Met de moderne flats gaat de huurprijs de hoogte in. Bovendien belooft de stad werkloosheid weg te werken met een nieuwe opleiding tot straatlegger. Maar toch niet elke Marollien kan straatlegger worden? En een mooier fonteintje zal de wijk ook niet uit het slop halen. Het zal van de Marollen alleen maar een klein Montmartre maken." (DCFS)