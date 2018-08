Stad wil grote waterspiegel op Poelaertplein 11 augustus 2018

De stad wil het Poelaertplein omtoveren tot een 2.280 vierkante meter grote waterpartij. Het megalomane project moet het Justitiepaleis en de hele omgeving opnieuw haar oude grandeur geven. Nog maar net kwam aan het licht dat het Justitiepaleis nog tot 2040 in de stijgers zal staan. Dus heeft de stad Brussel een masterplan uitgewerkt om het Poelaertplein te verfraaien. "De waterpartij zal het hele plein bedekken vóór het Justitiepaleis", aldus schepen van Stedenbouw Geoffroy Coomans de Brachène. "De tram die er momenteel overheen rijdt, zal blijven." De waterspiegel is slechts een onderdeel van een grotere make-over. "Rond het wateroppervlak komen nieuwe horecazaken en de inritten van de parkings worden heraangelegd. Het Justitiepaleis zelf willen we laten opnemen als beschermd Unesco-erfgoed." Het project zou na de 2028 van start gaan. (DCFS)