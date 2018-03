Stad wil erfpacht Ghelamco stopzetten 22 maart 2018

De stad Brussel wil het erfpachtcontract met Ghelamco, de bouwheer van het Eurostadion opzeggen. Maandag beslist de gemeenteraad daarover. Brussel gaf het terrein voor een symbolische euro per jaar in erfpacht, met de overeenkomst dat Ghelamco er het Eurostadion zou bouwen voor het EK voetbal in 2020. Dat is de bouwheer echter niet gelukt. Ghelamco slaagde er niet in de nodige vergunning bij elkaar te sprokkelen. Brussel wil daarom het contract stopzetten, maar hoopt een administratieve regeling te treffen met Ghelamco, zodat gerechtelijke of administratieve procedures niet nodig zijn. (DCFS)