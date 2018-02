Stad steekt tandje bij voor werken voetgangerszone 17 februari 2018

02u40 0

Om de werken aan de voetgangerszone sneller af te ronden, duren de werken vanaf deze week 12 uur per dag, in plaats van 9. De stad besliste om de uitvoering van het project te versnellen. Het college heeft daarom toestemming gegeven om de werkuren uit te breiden: voortaan mag er gewerkt worden op weekdagen en tijdens het weekend van 6 uur tot 18 uur. Tot nu toe was de uitvoering van werken alleen toegestaan op weekdagen tussen 7 uur en 16 uur. De stad verzekert dat hoewel het werktempo wordt opgevoerd, de overlast beperkt zal blijven. De werken aan het De Brouckèreplein - aan de kant van het UGC-complex- en het gedeelte van de Anspachlaan tussen de Grétrystraat en de Wolvengracht zouden midden 2018 klaar moeten zijn. (DCFS)