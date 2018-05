Stad schrobt Kuifje en andere stripvrienden schoon 08 mei 2018

02u27 0 Brussel De Brusselse stripmuren werden de afgelopen weken beklad met tags, krabbels en graffiti. De stad trekt ten strijde tegen het vandalisme met een poetsploeg.

Zij moeten de graffiti wegschrobben. Zo werd meteen de Kuifjesmuur in de Stoofstraat onder handen genomen. "We hebben een industrieel schoonmaakbedrijf gecontacteerd om de tags te verwijderen, maar moesten wachten op het mooie lenteweer om te starten met poetsen", zegt schepen van stedelijke herwaardering Clémentine Barzin.





De stad neemt ook preventieve maatregelen. "We brengen een vernislaag aan die de tekeningen beschermt en verhindert dat spuiters opnieuw graffiti kunnen aanbrengen."





(DCFS)