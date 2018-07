Stad lanceert nieuwe website voor markten 25 juli 2018

De stad heeft een nieuwe website gelanceerd, gewijd aan de markten van Brussel. Op www.markten.brussel.be zijn alle verschillende markten in het hoofdstedelijk gebied terug te vinden. Door via een dynamische plattegrond te manoeuvreren, vind je de locatie van alle markten in de gemeente, de openingstijden en openingsdagen, de adressen, het laatste nieuws over de markten en de geplande evenementen. "Op deze website kan het grote publiek kennis maken met de rijkdom en specificiteit van onze markten", zegt schepen van Economische Zaken Marion Lemesre.In totaal zijn er 17 markten in Brussel te vinden, onderverdeeld in de vier categorieën bevoorradingsmarkt, degustatiemarkt, duurzame markt en kunst-en antiekmarkt. Onder meer de marktenmarkt op de Grote Markt van donderdag, de fietsenmarkt onder de Zuidbrug en de woensdagse biomarkt op het Sint-Katelijneplein zijn op de interactieve kaart te vinden met een woord uitleg over de geschiedenis van de markt.





(DCFS)