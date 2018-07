Stad laat straten én gebouwen schitteren PREMIE TOT 6.000 EURO OM GEVELS IN VOETGANGERSZONE OP TE SMUKKEN FREYA DE COSTER

17 juli 2018

02u29 0 Brussel Nu de voetgangerszone stilaan vorm krijgt, is het de beurt aan de gebouwen in het centrum. Eigenaars van de huizen rond de Beurs en de Anspachlaan kunnen binnenkort een premie aanvragen om de voorgevel te verfraaien.

In een simulatiebeeld toont de stad hoe de langverwachte voetgangerszone eruit zal zien. De werken zijn al ettelijke maanden aan de gang en wandelaars kunnen intussen al op de eerste straten en pleinen wandelen. Om de bewoners een voorsmaakje te geven van het totale resultaat, lanceerde de stad op sociale media een filmpje waarop de toekomstige voetgangerszone te zien is. Ook de omliggende huizen zien er fraai uit. De stad deelt premies uit aan de eigenaars van de huizen rondom de Beurs en de centrumlanen om werken aan hun voorgevels uit te voeren.





Renoveren

"Iedereen kan een aanvraag indienen", legt de dienst Stedenbouw uit. "De subsidies kunnen gebruikt worden om de gevels schoon te maken, te schilderen of te renoveren. Maar ook kleinere werkzaamheden zoals de beschildering van dakramen en deurposten, herstellen van deuren, balkons of daklijsten komen in aanmerking."





De stad betaalt bijna de helft van de renovatie terug. "Het premiebedrag komt overeen met 40 procent van de kosten van de werkzaamheden. Het maximumbedrag is 6.000 euro, maar dat bedrag wordt opgetrokken als de gevel hoger is dan 10 meter. Eigenaars die de premie willen aanvragen, kunnen een formulier indienen bij Stedenbouw." Ook het gewest deelde al premies voor de gevelrenovaties uit. "De stad voorziet daarbovenop nog een aanvullende premie. De eigenaars krijgen 25 procent van het bedrag dat het gewest subsidieert van de stad, tot maximaal 6.000 euro."





Luifels en balkons

De renovatie komt voor vele verouderde panden niets te vroeg. Gisteren kwamen door de hevige wind panelen van een van de gevels op de Anspachlaan los. De brandweer kon voorkomen dat ze naar beneden donderden. Ook de populaire brasserie Cirio, die vlak naast de Beurs ligt, is blij met de premie. "Cirio is een beschermd gebouw. We renoveren momenteel het interieur en de gevel", zegt de ober. "Gezien het een geklasseerd gebouw is, wordt dat deels gesubsidieerd door het gewest. Maar ook onze luifel wordt hersteld, en dat valt onder het project van de stad. Alle luifels en balkons van onze buren worden door de stad onder handen genomen. De werken zouden wat vertraging hebben opgelopen, maar de stad belooft dat het project binnenkort aanvat."





De stad hoopt met de premies bij te dragen tot een mooier uitzicht van de voetgangerszone. Die is ondertussen deels afgewerkt. Op het simulatiebeeld toont de stad welke veranderingen er op komst zijn. Zo krijgt het Fontainasplein 3.000 vierkante meter aan groene ruimte, krijgt de Anspachlaan 84 bomen bij en wordt het nieuwe Beursplein opgesmukt met een waterpartij. De hele voetgangerszone moet eind 2019 klaar zijn.