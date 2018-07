Stad installeert asbakken met quizvragen 03 juli 2018

De stad gaat de strijd tegen sigarettenpeuken aan. Met de vele festivals in aantocht, blijven heel wat parken als sigarettenpeukenstort achter. Schepen van Groene Ruimten Khalid Zian bedacht daarom kleurrijke asbakken waarbij rokers een quizvraag moeten oplossen. Boven elke asbak prijkt een vraag. Rokers kunnen hun peuk in de holte met het juiste antwoord gooien. Zo wil de stad hen sensibiliseren over de vervuilende kracht van sigarettenpeuken. In totaal kocht de stad vijf slimme asbakken aan. De eerste werden in het Ossegempark tijdens Couleur Café opgesteld. Op elk groot evenement in een groene ruimte krijgen de vijf asbakken een plek. De juiste antwoorden, met uitleg, zijn terug te vinden op de website www.asbakbxl.be. (DCFS)