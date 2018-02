Stad gedeeltelijk lam door staking 20 februari 2018

02u29 0 Brussel De MIVB kende enorm veel hinder tijdens de staking gisteren. Slechts één metro reed uit. De directie en vakbonden zaten gisteren opnieuw aan tafel.

Volgens de vakbonden was de staking, die 24uur duurt, een groot succes. "Het is jammer voor de reizigers, maar soms moet je hard slaan om gehoord te worden", aldus Stefan de Muelenaere van de liberale vakbond ACLVB. Vanaf 8 uur zijn er metro's beginnen rijden op lijn 1, tussen Weststation en Stokkel. Op de andere 3 lijnen reden er de hele dag geen metro's.





Slechts de helft van de bussen werden bediend, de trams reden wel grotendeels uit. Ook pendelbussen die ingelegd zijn voor werken reden, maar overal golden wel lange wachttijden.





De directie en de vakbonden kropen om 9.30uur opnieuw aan tafel voor een verzoeningsvergadering. Die nam een hele dag in beslag. De liberale en socialistische vakbonden staakten omwille van een "negatief sociaal klimaat" en "verspilling van belastinggeld". De christelijke vakbond staakte niet mee. (DCFS)