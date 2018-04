Stad gaat strijd aan met Airbnb's GEWEST TELT MINSTENS 6.000 ILLEGALE ACCOMMODATIES FREYA DE COSTER

02u49 0 Brussel De stad bindt de strijd aan met illegale Airbnb's. Zeker 1.500 van zulke accommodaties houden zich niet aan de regels en dat zorgt voor overlast voor buurtbewoners én oneerlijke concurrentie voor de hotels. "Illegale Airbnb's moeten sluiten", aldus schepen Coomans.

Voor velen is Airbnb een mooie bijverdienste. Bewoners verhuren een deel van hun flat of huis aan toeristen tijdens het weekend of vakanties. Maar een appartement opkopen om vervolgens als hotelkamer te verhuren, zonder er zelf te wonen, is regelrecht illegaal. De stad is de problemen beu. "In heel het Brussels Gewest zijn er zeker 6.000 illegale Airbnb-accommodaties", zegt schepen van Stedenbouw Geoffroy Coomans de Branchène. "1.500 daarvan bevinden zich in de stad. Het is een ware business geworden: mensen kopen 20 tot zelfs 30 appartementen op en richten ze in als gastenkamers. Maar dat is tegen de wet."





De Brussels Hotel Association trok aan de alarmbel en kaartte het probleem aan. "Ze creëren oneerlijke concurrentie, die wel de gepaste kosten betalen", zegt Rodolphe Van Weyenberg van Brussels Hotel Association. "Vooral het hoge aantal illegale kamers doen ons de das om. Al zes jaar lang voelen we de opmars van de illegale Airbnb's. Daarom vroegen we het gewest een wettelijk kader te maken."





Niet alleen de hotelsector lijdt onder de louche verhuursector. "We worden overstelpt met klachten van bewoners van flatgebouwen waar veel onrechtmatige Airbnb's worden verhuurd. Heel wat gebruikers hebben immers weinig respect voor de woningen en de buren", zegt schepen Coomans.





Jacht is open

De stad Brussel heeft dan ook de jacht geopend op grootverhuurders. Wie een Airbnb wil uitbaten, moet zich sinds twee jaar registreren en over een officieel document beschikken. In 90 procent van gevallen moeten we aanvragen weigeren, omdat het om illegale verhuuractiviteiten gaat", zegt Coomans. Samen met het Gewest voerde de stad controles uit bij de geweigerde aanvragen. Op die manier kwamen ze heel wat illegale verhuurders op het spoor.





"Een jaar lang probeerden we te onderhandelen met eigenaars. Maar de situatie wordt hoe langer hoe meer onhoudbaar. Noodgedwongen stappen we over op meer drastische maatregelen. Wie zes maanden na een waarschuwing van de politie nog steeds de gastenkamer verhuurt, krijgt een hoge administratieve boete. Blijft de situatie ook daarna onveranderd, gaan we over tot sluitingen. We hebben al enkele locaties op de planning staan."