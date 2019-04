Stad Brussel wil ‘Cannabisjacht’ in Ter Kamerenbos verbieden Jelle Couder

12 april 2019

17u32 1 Brussel Een geplande ‘Cannabis schattenjacht’ die op 20 april zou doorgaan in het Ter Kamerenbos kan niet op de goedkeuring van de Stad Brussel rekenen. Het was de bedoeling dat deelnemers er een puzzeltocht zouden oplossen waarmee ze verschillende prijzen konden winnen, maar het parket van Brussel en de Stad willen daar nu een stokje voor steken.

Op 20 april komen betogers over de hele wereld op straat om cannabisgebruik legaal te maken. De uitdrukking 4:20 en de bijhorende protesten komen overgewaaid uit Noord-Amerika. De vzw Cannabis Social Club Brussels organiseert op die dag samen met een paar andere verenigingen een Brussels Cannabis Day in het Ter Kamerenbos om de legalisering van cannabis op de agenda te zetten.

Naast een betoging was er ook het plan om een ‘Cannabis schattenjacht’ te organiseren. “Een idee om ons protest een ludiek kantje te geven”, zegt de organisator, die alleen onder de naam Fom Ly in de krant wil. “Wie wil, kan een app downloaden en een QR-code laten inscannen. De deelnemers moeten vragen en puzzels oplossen om ‘Towely’ te vinden. Dat is een bekend personage uit de animatiereeks South Park die vaak cannabis gebruikt. Ze kunnen dan prijzen winnen: T-shirts en lange blaadjes, maar ook wat Cannabidiol (CBD), een legale vorm van cannabis, of zaadjes daarvoor.”

De actie schoot alvast het Brusselse parket in het verkeerde keelgat. Dat is een opsporingsonderzoek gestart naar de verschillende organisatoren wegens “aanzetten tot het gebruik van verdovende middelen in groep”. “De verkoop van cannabidiol is weliswaar niet onwettelijk, op voorwaarde dat het THC-gehalte niet hoger is dan 0,2 procent”, zegt parketwoordvoerster Stéphanie Lagasse. “De verkoop ervan is wel onderworpen aan verschillende wetten in verband met de volksgezondheid en fiscaliteit. De verkoop van cannabis, het bezit met het oog op verkoop en het aanzetten tot gebruik zijn illegaal. Je kan er ook een gevangenisstraf tot 20 jaar voor oplopen indien het aanzetten en de verkoop gericht zijn op minderjarigen.”

“Geen promotie van verdovende middelen”

De Stad Brussel heeft nu beslist om het parket te volgen en de actie te verbieden, zo bevestigt het kabinet van burgemeester Philippe Close. “We nemen akte van de beslissing van het parket”, zegt woordvoerster Wafaa Hammich. “Het gaat hier om de promotie van verdovende middelen en daarom willen we dit verbieden.”

De vraag is maar of dat zal lukken. “De start van de jacht en het uitdelen van de prijzen kunnen we laten doorgaan op privéterrein”, zegt Fom Ly. “Er gebeurt dan zeker niets strafbaars. Volgens mij is dit eerder een poging tot sabotage van het parket. Ik heb in mijn toelatingsaanvraag alles haarfijn uitgelegd. We zetten zeker niet aan tot cannabisgebruik, en al helemaal niet bij minderjarigen. Bovendien: als het regent, is er een goede kans dat het evenement gewoon niet doorgaat.”

De eigenlijke betoging, die losstaat van de cannabisjacht, mag voorlopig wel doorgaan. “Maar we bekijken wel hoe we dit gaan aanpakken” zegt Olivier Slosse, woordvoerder van de zone Brussel Hoofdstad-Elsene. “We zullen er in ieder geval op toezien dat alles volgens de letter van de wet verloopt.” Op het Facebookevenement van de Brussels Cannabis Day hebben iets meer dan 130 mensen aangegeven dat ze komen.

