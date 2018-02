Stad blaast verborgen spookstations nieuw leven in SPORTIEVE EN SOCIO-CULTURELE PROJECTEN KRIJGEN PLEK IN VERGETEN RUIMTES FREYA DE COSTER

07 februari 2018

02u56 0 Brussel Onder de Brusselse straten liggen heel wat verborgen parels verscholen. De stoffige spookstations bleven lang geheim, maar krijgen nu een volledig nieuwe bestemming. Ze worden getransformeerd van catacomben tot sportieve, sociale en culturele projectruimtes.

Verborgen achter een onopvallende deur in de metrostations, of langs de trap onder het kanaal Brussel-Charleroi, verbergt de stad verlaten spookstations. De immense constructies werden destijds gebouwd tijdens de aanleg van het vervoersnetwerk om als station of opslagruimte te dienen, maar raakten in de loop der jaren in onbruik. Om deze unieke plekken niet verloren te laten gaan, plant het gewest Brussel een herexploitatie van deze ruwe diamanten.





Voor drie ruimtes, aan Sainctelette, IJzer en Anneessens, liggen de plannen op tafel. "In heel Brussel bevinden zich een achttal spookruimtes, verbonden aan het metronetwerk", legt minister van Mobiliteit Pascal Smet uit. "Sommigen staan al jaren te verloederen, maar daar brengen we nu verandering in. Ons doel is om deze ruimtes een sociale, sportieve of culturele invulling te geven."





Cultuurtempel

Zo toont vooral de parel aan Anneesens de grootste opportuniteit. Toen in 1976 de premetroverbinding werd gebouwd, werd ook een enorme ruimte van 2.300 vierkante meter ingehuldigd. Sindsdien kreeg het verschillende invullingen. De MIVB hield er jaren zijn officiële persconferenties en later deed het dienst als archief van Brussel Mobiliteit. Er huisde zelfs een tijdje een man met een privécollectie miniatuurstoomtreinen. In 2008 werd de ruimte gerenoveerd voor het toenmalig kunstevenement de Biënnale, maar daarna werd de plek aan zijn lot overgelaten. "Nochtans een unieke ruimte, ideaal om er een culturele ontmoetingsplaats te vestigen met exposities, cinemavoorstellingen en avondfeesten. Er is zelfs een auditorium, inclusief projector en stoelentribune. In november 2018 starten de renovatieplannen, want om de ruimte te exploiteren, moeten de elektriciteits- en ventilatiesystemen heraangelegd worden, het sanitair vernieuwd en extra in-en uitgangen voorzien. Ondertussen loopt de zoektocht naar een geschikte uitbater voor het toekomstige project."





Het einde van de werkzaamheden is gepland in 2020, met een kostprijs van 4,5 miljoen euro.





Sportverenigingen

Brussel is binnenkort niet alleen een cultuurtempel rijker, ook een nieuwe sportinfrastructuur is in de maak. Want ook het metrostation IJzer geeft een verlaten catacombe prijs. Een 150 meter lange stockageplaats, waar locomotieven vroeger hun vervoerswaar via luiken doorgaven, wordt vrijgemaakt voor een sportvereniging. "Tot eind februari kunnen er voorstellen ingediend worden om de ruimte te bekleden, daarna kiezen we een kandidaat. Zo willen we de buurt betrekken en het een sociaal doel toedienen. De wijk kampt met problemen als straatprostitutie, daklozen en heroïnegebruikers, maar tegelijkertijd bruist de buurt steeds meer. Een sportplek, zoals een skatepark haalt jongeren van straat en biedt een plek waar ze na school een veilig onderkomen vinden."





Opwaarderen

Maar niet elke verlaten ruimte is zeker van een mooie toekomst. De grootste uitdaging vindt het gewest in het spookstation Sainctelette. Gebouwd in 1986, wilde Brussel een metrostation vestigen tussen halte Ribaucourt en IJzer. Maar de plannen werden opgeborgen toen bleek dat de afstand te klein was. Wat achterbleef was een ruwbouw, vlak naast de metrosporen, die over de jaren heen stof vergaarde. "Nu de buurt opgewaardeerd wordt, dringt de vraag om een eigen metrostation zich opnieuw op", aldus Smet. "Het Kanaalplan, de herbevestiging van Tour&Taxi en de komst van het Citroënmuseum maken de kanaalwijk opnieuw economisch interessant. Dus voert Brussel Mobiliteit momenteel een kosten-batenanalyse uit, om na te gaan of een investering de moeite is."





Als het de nodige miljoeneninjectie niet waard blijkt te zijn, zal de plek blijven zoals hij is: een verlaten spookruimte, verborgen in de krochten van Brussel.