Staatssecretaris Debaets laat bestuurders blazen 02 juli 2018

02u27 0 Brussel De Brusselse politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag op verschillende locaties een BOB-controle gehouden. En daar kregen de agenten hulp bij van staatssecretaris Bianca Debaets (CD&V).

Debaets, Brussels staatssecretaris voor Verkeersveiligheid, nam deel aan de alcoholcontrole nabij Delta in Oudergem. Daar werden omstreeks 4 uur zo'n driehonderd bestuurders die de E411 wilden oprijden, tegengehouden om te blazen. In totaal bliezen 37 automobilisten positief, met 1,08 promille alcohol als hoogst gemeten waarde. Van die 37 bestuurders die positief bliezen, moesten er tien hun rijbewijs meteen afgeven. De overige 27 kregen een proces-verbaal of een onmiddellijke inning.





Voorts werden ook nog veertien verkeersovertredingen vastgesteld. Het ging dan om inzittenden die hun veiligheidsgordel niet droegen, of wagens waar het EHBO-kistje in ontbrak. Eén voertuig was onverzekerd op de baan en één persoon werd bestuurlijk aangehouden. (RDK)