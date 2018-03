St. Patrick's Day gevierd in Kruitfabriek en in hoofdstad 19 maart 2018

In de Vilvoordse Kruitfabriek hebben honderden mensen zaterdag St. Patrick's Day gevierd. Ook in de hoofdstad vloeide het Guinessbier rijkelijk naar aanleiding van de Ierse feestdag.





Het is stilaan een traditie geworden: Belgen die massaal St. Patrick's Day vieren. Ook in Vilvoorde hebben ze de smaak ondertussen stevig te pakken. Na een eerste succeseditie vorig jaar was de Kruitfabriek afgelopen zaterdag opnieuw het decor van groene kabouters, Guinessbier, kalvertjes en aanstekelijke Ierse muziek. Op het podium: Op't Goevallend oeit en Taradance. Na de optredens werd nog een stevige Ierse afterparty gehouden.





Maar ook in de Brusselse straten werd de nationale van Ierland gevierd. De Ierse pubs zaten afgeladen vol en zelfs Manneken Pis stond volledig in het teken van St. Patrick's Day. Hij werd namelijk gekleed in de typische Ierse kledij. (RDK)