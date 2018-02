Spullenhulp redt materiaal van containerpark 16 februari 2018

02u26 0 Brussel De vzw Spullenhulp heeft een eigen container geopend aan het containerpark van Sint-Pieters-Woluwe. De tweedehandswinkel hoopt met het pilootproject weggesmeten materiaal, dat vaak nog voldoende intact is, te redden.

Al te vaak dumpen mensen hun oud afval naar het containerpark, terwijl heel wat voorwerpen nog bruikbaar zijn. Speelgoed, elektomechanica en zelfs brocante, de container van vzw Spullenhulp in Sint-Pieters-Woluwe neemt het allemaal in huis. "Mensen die naar het containerpark rijden, kunnen op deze manier meteen een onderscheid maken tussen onbruikbare rommel, en spullen die een tweede leven verdienen. Zo voorkomen we dat materiaal onnodig wordt weggesmeten", zegt coördinator Alexandre Baget. "Drie vaste medewerkers bestuderen onmiddellijk de buit en selecteren wat wij kunnen gebruiken. Vrachtwagens rijden wekelijks aan om de verzamelde spullen naar ons verdeelcentrum in Anderlecht te transporteren." Het pilootproject ging begin februari van start en zal een jaar uitlopen. Daarna analyseert de vzw de resultaten. Indien succesvol, overwegen ze het project te verlengen én zelfs uit te breiden naar andere gemeentes. "De voorbije weken verzamelden we alvast vier ton aan spullen. Een goede start." In totaal hoopt de vzw 100 ton op één jaar te verzamelen. (DCFS)