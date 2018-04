Springen, springen, en nog eens springen 19 april 2018

In Brussel kon je gisteren op meer dan twintig plaatsen ravotten in de buitenlucht. In Anderlecht werden bijvoorbeeld twee springkastelen opgesteld aan het Westland Shopping Center. Het jonge volkje kon zich er ook uitleven met springballen, frisbees en springtouwen. Ook minister Sven Gatz kwam even meespelen.





(DCFS)