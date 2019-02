Spontane staking bij Proximus WHW

14 februari 2019

15u55 0 Brussel Technici van telecombedrijf Proximus hebben donderdagochtend het werk neergelegd in Anderlecht en Limelette in Waals-Brabant.

“De werknemers hebben meer details gekregen over het herstructureringsplan tijdens de personeelsvergaderingen maandag en dinsdag. Ze zijn bang want ze realiseren zich dat hun verworvenheden en sociale rechten geschrapt zullen worden”, aldus de vakbondssecretaris. “Gisteren woensdag, op de nationale stakingsdag, was de mobilisatie groot. Vandaag donderdag zien we spontane acties in Anderlecht en Limelette”, klinkt het nog.

Het is niet duidelijk hoe lang de actie zal aanhouden. Het bedrijf zegt de situatie van dichtbij op te volgen. “De impact voor de klanten is in elk geval erg beperkt”, aldus woordvoerder Haroun Fenaux. Proximus kondigde in januari aan dat bij het telecombedrijf 1.900 banen bedreigd zijn. Daarbij zijn volgens topvrouw Dominique Leroy naakte ontslagen niet uit te sluiten. Het herstructureringsplan voorziet daarnaast ook in 1.250 aanwervingen.