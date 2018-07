Splinternieuwe parking alweer dicht HERSTELLINGSWERKEN SPIEGELPLEIN DUREN NOG ZEKER TOT 16 JULI FREYA DE COSTER

03 juli 2018

Brussel Amper anderhalve maand na de opening is de langverwachte parking onder het Spiegelplein alweer dicht. De boosdoener: een ondergelopen elektriciteitskast. Voor de handelaars is het de zoveelste tegenslag.

Voor de ingang van de splinternieuwe parking aan het Koningin Astridplein, ook wel gekend als het Spiegelplein, prijkt een bord dat niemand nog toelaat binnen te rijden. Nochtans opende de parking nog maar pas midden april de deuren. "Na het eerste stormweer, een kleine maand geleden, is de parking ondergelopen. Door de werkzaamheden bovengronds kon het water gemakkelijk naar binnen sijpelen", zegt woordvoerster Sara Jasmes van Parking.brussels. "De hoogspanningskast is daarbij beschadigd geraakt, waardoor het hele systeem uitgevallen is. Pas als de elektriciteitskast vervangen is, kan de parking heropenen."





Handelaars opnieuw geteisterd

Voor de handelaars is dit nieuws opnieuw een bittere pil om te slikken. Zij kregen het de voorbije drie jaar, de duur van de werkzaamheden, al hard te verduren. Hun klanten bleven door gebrek aan staanplaatsen weg van de werfzone en de meeste horeca-uitbaters hielden met moeite het hoofd boven water. Daar kwam nog bij dat de parking met drie maanden vertraging werd ingehuldigd. Hoewel de opening in januari gepland stond, kon die door foute berekeningen pas midden april openen. "Dat de parking opnieuw moet sluiten, is onbegrijpelijk en de zoveelste domper", zegt de verkoopster van Apotheek Jochmans, gelegen aan het Spiegelplein. "Onze klanten zijn in de war. Eindelijk was de parking toegankelijk, en nu is hij plots weer dicht. Parkeerplaats vinden in de omliggende straten is geen sinecure."





Bij restaurant Wazawok Miroir waren ze zelfs niet op de hoogte van de hele problematiek. Zij gingen ervan uit dat de parking gesloten was omwille van de voetbalmatchen die op het Spiegelplein getoond worden. Bij Apotheek Jochmans kregen ze wel een brief in de bus. "Parking.brussels informeerde ons dat de werkzaamheden zeker vier weken in beslag zouden nemen. Dat is nu ongeveer drie weken geleden. Maar sindsdien hebben we geen bevestiging ontvangen wanneer de parking opnieuw beschikbaar is."





Jasmes bevestigt dat de parking opnieuw opent in de week van 16 juli. De meeste handelaars vragen zich intussen wel af waarom alles zo lang duurt. "Eerst moest onze technische ploeg een grondige analyse van de technische problemen uitvoeren", aldus Jasmes. "De parking heeft een volledig nieuwe elektriciteitskast nodig. Die bestellen en vervolgens installeren kost tijd."





Maatregels getroffen

Jasmes verzekert ook dat de aannemer de nodige voorzorgen genomen heeft. De parking zou voortaan niet meer onderlopen.