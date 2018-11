Speelplaatsen krijgen avontuurlijke make-over Freya De Coster

09 november 2018

13u26 0 Brussel De tijd van saaie, betonnen speelplaatsen is voorbij. Vlaanderen maakt een miljoen euro vrij om ze groener en avontuurlijker te maken. School Poelbos in Jette fungeert als voorbeeld en daar kunnen de kinderen het evenwichtsparcours, wilgenhof en moestuin wel smaken.

Basisschool Poelbos in Jette kreeg een veel groenere inkleding. “Onze leerlingen kunnen nu bijvoorbeeld ravotten op het evenwichtsparcours, in de moestuin en het wilgenhof”, zegt waarnemend directeur Evy Hermans. “Ze bouwen kampen en ploeteren in de modder. We zien dat de meeste kinderen liever in het groenere 'bosgedeelte’ spelen, dan op de betonnen grond.”

Naar voorbeeld van de school in Jette, wil de Vlaamse regering ook andere scholen een meer groene en actieve speelplaats bezorgen. “We trekken een miljoen euro uit, waarmee me zeker 66 projecten kunnen ondersteunen”, aldus ministers Gatz, Muyters en Crevits.

Jeugdbewegingen

De regering wil speelplaatsen ook na de schooluren openstellen voor jeugdbewegingen en buurtgemeenschappen. “Heel wat Scouts-of Chirogroepen hebben wel een terrein, maar geen groot speelveld”, zegt Naomi Costrop van Scouts en Gidsen Vlaanderen. “Dan is een speelplaats van een nabijgelegen school een geschenk uit de hemel. Jammer genoeg zijn bijna alle scholen nog gebetonneerd. Als alle speelplaatsen transformeren zoals die van Poelbos, hebben ook onze leden een prachtterrein om zich uit te leven.”