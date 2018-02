Speelgoedtrein houdt twee jaar halt op Jansonplein 27 februari 2018

03u02 0 Brussel Een levensgrote houten speelgoedtrein is neergestreken op het Marie Jansonplein. Het verwaarloosde plein krijgt over twee jaar een make-over, maar in de tussentijd onderzoekt de vzw Toestand of het gebruikt kan worden als speelruimte.

Carré Moskou, zoals het plein in de volksmond heet, is de afgelopen jaren in onbruik geraakt. Aan vzw Toestand om het nieuw leven in te blazen. "Twee jaar lang organiseren we elke maand een activiteit rond een bepaald thema", zegt Cecile Caffier. "Zo denken we na over hoe we het plein een nieuwe invulling kunnen geven."





In februari test de vzw of het plein dienst kan doen als speelruimte. "Daarom installeerden we een houten speelgoedtrein van 15 meter lang. Elke dag mogen de kinderen uit de buurt er gratis spelen. Volgende week mogen ze de trein zelf beschilderen."





De trein houdt twee jaar lang halt op het plein, tot de werken in 2020 van start gaan. Tegen die tijd beslist de vzw over de precieze inkleding van het plein. "Het hoeft niet louter dienst te doen als speelruimte. De afgelopen maand knapten we het voetbal- en basketbalveldje ook al op. We bestuderen ook de sportieve functie van Carré Moskou en of die aanslaat. In maart volgt een thema over natuur in het park, waarbij we een gemeenschappelijke composthoop plaatsen. Aan het einde van de termijn bespreken welke optie de grootste slaagkans heeft", aldus Caffier. (DCFS)