Speciale interventiediensten plukken man uit kraan WHW

27 maart 2019

14u23 0 Brussel De man die dinsdagochtend in de Brusselse Wolstraat in een kraan was geklommen en ermee dreigde naar beneden te springen, is afgelopen nacht uit de kraan gehaald.

De man was dinsdagochtend in de werfkraan gekropen en was daar de hele dag blijven zitten, vergezeld door onderhandelaars van de politie. Het bleek te gaan om een man van 48 jaar die beweerde de Algerijnse nationaliteit te hebben en geen geldige verblijfsdocumenten had. Met zijn actie wilde de man de aandacht vestigen op zijn precaire verblijfssituatie.

Het waren de speciale interventie-eenheden van de federale politie die de man in de nacht van dinsdag op woensdag om 3 uur uit de kraan haalden. Ze profiteerden van het feit dat de man in slaap was gevallen om ongemerkt de kraan te beklimmen en de man te overmeesteren.

De man is nu ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken die over zijn lot moet beslissen.