Speciale hymne voor Wereldtoiletdag WHW

16 november 2018

14u53 0 Brussel De vzw Plasactie lanceert komende maandag in Brussel een hymne voor mensen in hoge nood, met als titel “I want to pee free”. Het is een parodie op de bekende hit van Queen. Daarmee wil de vzw het wereldwijde probleem van het gebrek aan sanitaire installaties aankaarten. Maandag 19 november is daarom uitgeroepen tot Wereldtoiletdag.

Tussen twaalf en twee uur ‘s namiddags zal de parodie op “I want to break free” op het Europaplein in Brussel te horen zijn. Vzw Plasactie vindt dat gratis naar het toilet gaan een basisrecht is voor iedereen. Daarom voerden ze al verschillende acties bij de NMBS. Uit een enquête van Plasactie blijkt immers dat bijna 78 procent van de respondenten ontevreden is over de sanitaire dienstverlening van spoorwegbedrijf NMBS. Bijna 96 procent van de respondenten is voorstander van gratis toegankelijke toiletten.

Zonder toilet

Ook ontwikkelingsorganisatie Protos onderzocht de toiletgewoonten bij 1.000 Vlamingen. Uit hun studie blijkt dat meer dan 1 op de 3 Vlamingen ooit zijn of haar grote behoefte deed in openlucht. Bekijken we het op wereldschaal, dan stellen we vast dat 2,4 miljard mensen - een derde van de wereldbevolking - zonder toilet door het leven moeten. “Toiletten redden mensenlevens”, zegt Dries Moorthamers, woordvoerder van Protos. “Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie sterven elke dag nog steeds 1.000 kinderen jonger dan vijf aan diarree als gevolg van het ontbreken van schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen.” Protos zet zich in om meer mensen in Afrika en Latijns-Amerika toegang te geven tot een proper toilet door latrines te bouwen bij families thuis, op scholen en op andere publieke plaatsen. Volgens de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties zou elk gezin tegen 2030 een eigen toilet moeten hebben.