Spaghettifestijn 15 februari 2018

Voetbalclub Ritterklub nodigt iedereen op 24 februari van harte uit op het jaarlijks spaghettifestijn in de kantine, Jean Jozef Crocqlaan 54 te Jette. De keuken is open van 11.30 uur tot 21 uur. Reserveren kan tot en met 21 februari op 0495/59.60.57 of op de website. (VDGM)