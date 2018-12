Solidariteitsmobilisatie voor Marrakesh De organisatoren van de Mars voor Marrakesh komen zondag wel samen, maar niet op straat Jasmijn Van Raemdonck

14 december 2018

19u17 0 Brussel De organisatoren van de Mars voor Marrakesh hebben na het verbod op betoging dat woensdag werd aangekondigd door burgemeester Philippe Close (PS) beslist om zondag niet op straat te komen. Wel organiseren zij een bijeenkomst om hun boodschap voor solidariteit de wereld in te sturen.

De linkse activisten verzamelen zondag om 10.00 uur aan de zetel van de vakbond ACOD. “Wij komen zondag samen in een privégebouw, dat is dus niet illegaal”, laat Max Vancauwenberghe, de nationale voorzitter van Comac weten. “Wij gaan zondag niet op straat betogen maar we hebben wel een bijeenkomst georganiseerd”, verduidelijkt hij.

Daarmee willen de linkse activisten duidelijk maken waarom zij tegen de standpunten van de extreemrechtse betogers, die zondag in Brussel tegen het pact van Marrakesh op straat komen, zijn. “Wij organiseren een solidariteitsmobilisatie om te tonen dat wij met meer zijn. Zo willen wij laten zien dat wij staan voor een gastvrij Europa dat mensen in nood wil opvangen”, aldus Max.

Rassenoorlog

“In de Panoreportage riep Dries Van Langenhove duidelijk op tot een rassenoorlog. Wij vinden het niet kunnen dat mensen met deze overtuigingen door onze straten zullen lopen”. Uit vrees voor confrontaties tussen rechtse betogers en vluchtelingen in het Maximiliaanpark, hebben de linkse activisten maatregelen genomen om de vluchtelingen te beschermen. “Het burgerplatform dat de vluchtelingen ondersteunt heeft een extra oproep gedaan om de vluchtelingen uit het park op te vangen zodat zij zeker niet geconfronteerd worden met de extreemrechtse betogers op zondag”, geeft de voorzitter van Comac nog mee.