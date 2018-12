Solidaire woningen moeten bewoners als gemeenschap laten functioneren Jasmijn Van Raemdonck

14 december 2018

16u14 0

Op een moment dat de kou in Brussel zich flink laat voelen, zijn de eerste daklozen en gezinnen van het project “La Perle de Molenbeek” vorige week in hun nieuwe woningen ingetrokken. De solidaire woningen willen de bewoners als gemeenschap doen functioneren.

In het historische centrum van Molenbeek werd in het kader van een duurzaam wijkcontract een passief houten gebouw geconstrueerd. Het is een nieuw project van solidaire woningen dat door de beweging Habitat & Humanisme werd opgericht. Met steun van het sociaal verhuurkantoor Baita worden de woningen verhuurd aan kwetsbare doelgroepen.

“Het is de bedoeling om de bewoners echt als gemeenschap te laten functioneren”, legt Gert Van Snick, coördinator van Baita, uit. De mensen die in deze woningen willen intrekken, moeten zich daarom inschrijven in de sociale logica om andere bewoners naar hun eigen kunnen te ondersteunen. “Bewoners kunnen zich bijvoorbeeld engageren om voor elkaar te koken of op elkaars kinderen te letten. Het hangt er van af waar de bewoners zelf nood aan hebben en wat zij zelf belangrijk vinden”, verduidelijkt Gert.

Individuele begeleiding

Binnen de filosofie van solidair wonen, speelt de gemeenschappelijke ruimte een belangrijke rol. “De bewoners kunnen samenkomen op de centraal gelegen koer maar ook in de gemeenschappelijke binnenruimte”, vertelt Gert. Die moet bijdragen aan de samenhang van alle bewoners in het gebouw. Habitat & Humanisme werkt in dit project samen met verschillende organisaties die de bewoners zorgvuldig selecteren en individueel begeleiden.

Gezellige en gezonde woning voor iedereen

Het pand in de parelstraat bestaat uit 17 wooneenheden voor drie doelgroepen: daklozen, families met een laag inkomen en kwetsbare mensen die bereid zijn aan cohousing te doen. “Wij hebben studio’s voor daklozen en negen duplexen met vier slaapkamers voor grote gezinnen maar ook voor mensen die aan cohousing willen doen”, illustreert Gert. De initiatiefnemers van Habitat & Humanisme willen met dit project mensen met weinig middelen toch toegang geven tot een gezellige en gezonde woning.

Het project werd mogelijk gemaakt door privé-investeerders die samen met Habitat & Humanisme een engagement aangingen om hun woningen voor 15 jaar te verhuren via een sociaal verhuurkantoor. Op die manier is het financieel rendement van de eigenaars verzekerd en kunnen de bewoners tegelijk genieten van lage huurprijzen.