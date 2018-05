Solidair woonproject Casa Viva opent deuren 11 mei 2018

02u34 0

Zes jonge families en zes senioren hebben woensdag hun intrek genomen in het sociaal woonproject Casa Viva aan het Fontainasplein. Dat project wil de te hoge huurprijzen en eenzaamheidsproblematiek in een klap oplossen. Het goedkope, energiebesparende en sociale woonproject biedt een oplossing voor de Brusselse huisvestingsproblematiek .





De 25 nieuwe inwoners van Casa Viva doorliepen eerst meer dan een jaar lang een intensief participatief traject. Ondertussen vormen de bewoners een hechte, solidaire groep die spontaan de zorg voor elkaar opneemt en waarin het gemeenschappelijke leven centraal staat. "We zijn fier op wat we samen als groep bereikt hebben en erg blij met onze nieuwe woning", vertelt Zora Loulaji, een van de bewoners van Casa Viva. (DCFS)