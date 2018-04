Snoeibeurt bij nacht zet kwaad bloed 03 april 2018

02u38 0 Brussel Inwoners uit de Albertlaan reageren verbolgen op de manier waarop heel wat kastanjebomen in de straat gesnoeid werden. En op het tijdstip waarop gesnoeid werd: 's nachts.

"Afgelopen zaterdagnacht waren ze hier rond 1.30 uur nog altijd bezig", zegt buurtbewoner Maxime De Ryck. "En dat mocht helemaal niet. Ze hadden toelating om tot en met 31 maart te snoeien. Toen ze die nacht nog altijd bezig waren, heeft één van de buren de politie gebeld. Die heeft een patrouille ter plaatse gestuurd. De agenten hebben de snoeiers dan ook gevraagd om het werk te staken."





Te laat gemeld

Vorige week dinsdag werden de buurtbewoners per brief op de hoogte gebracht van de snoeiwerken. "Een dag te laat, want toen waren de arbeiders al aan de slag gegaan", zegt Annick Vanwittenberghe. "Overleg was dus niet meer mogelijk. Nu blijft enkel nog de stronk over. Zo'n drastische snoeibeurt is niet alleen slecht voor de bomen, maar ook voor de buurt. De charme is helemaal weg."





Volgens Brussel Mobiliteit moesten de bomen gesnoeid worden omdat de stabiliteit van de kruin sterk verzwakt was. (VDBS)