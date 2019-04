Snelheidsduivel geflitst in Van Praettunnel aan 141 km/u JCV

09 april 2019

09u33 0 Brussel In de eerste drie maanden van 2019 heeft de Brusselse lokale politie al 10.668 bestuurders betrapt die zich niet aan de opgelegde maximumsnelheden hielden. 103 bestuurders reden zo snel dat hun rijbewijs meteen ingetrokken werd. Koploper was een chauffeur die aan 141 km/u door de Van Praettunnel reed.

De chauffeur in kwestie zat op 19 januari aan het stuur van een Ford Mustang. In de Van Praettunnel mag je slechts 70 km/u rijden, maar de wagen reed meer dan dubbel zo snel. De man werd even verderop, in de Baillytunnel onderschept door een patrouille van de Brusselse politie en reed toen nog 133 km/u, terwijl daar een maximumsnelheid geldt van 50 km/u. De bestuurder bleek ook allesbehalve aan zijn proefstuk toe. In het laatste trimester van 2018 was hij in één maand tijd maar liefst driemaal geflitst in Nijvel, Halle en Oudergem. Hij reed telkens tussen de 123 en 168 km/u.

In totaal controleerde de Brusselse politie in de eerste drie maanden van 2019 de snelheid van meer dan 7,1 miljoen voertuigen. Ruim 6,6 miljoen van die controles werden uitgevoerd door vaste verkeerscamera’s. Die betrapten 4.800 hardrijders en 9 bestuurders die door een rood licht reden.

De overige 472.776 bestuurders werden gecontroleerd door verplaatsbare flitscamera’s of bij één van de 104 speciale controleacties die de politie op poten zette.