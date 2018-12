Snelheidsduivel aan 102 km/uur betrapt in zone 50 Jasmijn Van Raemdonck

27 december 2018

16u48 2 Brussel Tijdens een controle met een ‘lidar’ onderschepte de Brusselse politiezone West een snelheidsduivel die aan 102 km/uur racete op de Keizer Karellaan in Ganshoren. Staatssecretaris voor Verkeersveiligheid Bianca Debaets (CD&V) stelt sinds dit jaar zes ‘superflitspalen’ ter beschikking in het Gewest om gevaarlijke chauffeurs te onderscheppen.

De zes mobiele flitspalen worden sinds dit jaar verspreid over de zes Brusselse politiezones en veranderen wekelijks van plaats. In de week van 20 tot 27 december stond een van de lidars opgesteld op de Keizer Karellaan in Ganshoren in de richting van de snelweg. Daar controleerde de politiezone Brussel-West op zeven dagen 69.959 voertuigen waarvan 54 auto’s in overtreding waren.

Dossier naar het parket

2 bestuurders reden op de Keizer Karellaan, waar een snelheidslimiet van 50 km/uur geldt, aan 102 en 87 km/uur. Hun dossier belandt bij het parket omdat zij meer dan 30 km/uur boven de snelheidslimiet reden. De 52 andere bestuurders die in overtreding waren kunnen zich verwachten aan een boete in de brievenbus. Bianca Debaets benadrukt dat het voor haar zeer belangrijk is om de pakkans te verhogen zodat de bestuurders hun rijgedrag aapassen voor meer verkeersveiligheid in Brussel. Per jaar kost de huur van de lidars 1.750.000 euro.