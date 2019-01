Snackbar geëvacueerd na brand Jasmijn Van Raemdonck

08 januari 2019

16u59 1 Brussel In een snackbar op de Helmetsesteenweg in Schaarbeek brak dinsdag rond 14.30 uur brand uit. De achtergevel brandde uit. De klanten, noch de uitbaters raakten gewond.

Dinsdagnamiddag ontwikkelde zich in snackbar ‘Star’ in Schaarbeek vuur in de afvoerbuis van de dampkap. “De afvoerbuis was te dicht bij de gevel gemonteerd waardoor de warmte in de buis bleef hangen. Die warmte heeft zich opgestapeld waardoor de isolatie van de achtergevel in brand is geschoten”, legt Walter Derieuw van de Brusselse brandweer uit. Bij de brand raakte niemand gewond. “Wanneer de brandweer aankwam bij de snackbar, waren alle klanten al geëvacueerd”. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle.