Smurfig geschenk voor jarig Atomium 18 april 2018

02u37 0 Brussel Gisteren was het precies zestig jaar geleden dat het Atomium de deuren opende, en dat mocht gevierd worden met een smurfig geschenk.

Véronique Culliford - dochter van Peyo, de geestelijke vader van de Smurfen - schonk een originele tekening van de kleine blauwe mannetjes in het kader van de verjaardag van het Atomium. "We zijn enorm vereerd", aldus Henri Simons, directeur van de vzw Atomium. "Zowel het Atomium als de Smurfen zijn een nationaal symbool én bestaan allebei zestig jaar. Logisch dat ze samen vieren."





De tekening werd gemaakt door de Smurfen-studio. "Je ziet een Smurf die het Atomium water geeft, zodat het monument kan blijven groeien", legt Culliford uit. De tekening zal een plekje krijgen in de kinderbol. En een jaar lang zal het kunstwerk ook op een scherm boven de lift en buiten het monument geprojecteerd worden. (DCFS)