Smurfen ontvangen 60.000ste bezoeker 07 augustus 2018

De familie Dierckx uit Antwerpen werd gisteren aangenaam verrast toen ze een bezoek bracht aan de expo 'The Smurf Experience'. Ze werden verwelkomd als de 60.000ste bezoeker van de tentoonstelling. Met een stukje taart, een confettikanon en een grote smurfenknuffel werd de hele familie in de bloemetjes gezet. De expo koos ervoor de 60.000ste bezoeker in de watten te leggen, als verwijzing naar de 60ste verjaardag van de smurfen. De expo loopt nog tot 3 september in Brussels Expo en verhuist dan naar Paleis 2. Daar kan je Grote Smurf, Smurfin en Brilsmurf nog tot 27 januari 2019 ontmoeten. (DCFS)