Smurf maken van het Atomium? Ok! DEZE JONGENS WERKEN DEZER DAGEN OP 100 METER HOOGTE FREYA DE COSTER

21 juni 2018

02u49 0 Brussel Het Atomium en de Smurfen: daar heb je nu eens twee symbolen van ons Belgenlandje. Dus wat als... we die eens zouden combineren? De hoogtewerkers van Dizziness moet je het al niet meer voorstellen, want zij maken dezer dagen van de tweede hoogste bol een blauw kereltje.

102 meter: op die hoogte bungelen Olivier Delecosse, Arnaud Rousseau en Gregory Gordinne zelfverzekerd in de touwen, zo ergens ter hoogte van de tweede hoogste bol van het Atomium. Ze zijn het intussen wel gewend, want al tien jaar staat het trio van Dizziness in voor de schoonmaak van het iconische monument. Al luidt hun opdracht deze keer wat anders: drie dagen lang rollen ze een sticker uit tot een groot smurfengezicht op de aluminium bol. Een cadeau voor de blauwe kereltjes, die net zoals het Atomium hun zestigste verjaardag vieren.





Niet in één keer te kleven

"De sticker is 12 meter hoog en 9,5 meter breed", zegt Yves Igos, die het logo maakte en ook berekende hoe het op de bol aangebracht moest worden. "En het is onmogelijk om die in één keer op de bol te kleven. In totaal hebben we de sticker onderverdeeld in 45 strips van elk zo'n halve meter breed, en in hoogte variërend van één tot drie meter. Reken het onderschrift 'The Smurfs Experience' er nog bij, en je hebt een kunstwerk bestaande uit 59 onderdelen. De organisatoren wilden eerst een grote, rode pinnenmuts van Grote Smurf op de bovenste bol plaatsen. Maar dat is te gevaarlijk en zou het Atomium kunnen beschadigen."





Het strip per strip aanbrengen van de metersgrote sticker is een titatenwerk waarbij de jongens in blokken van drie tot vier uur werken. "De eerste strip is altijd de moeilijkste - daar doe je quasi een uur over", zegt Olivier Delecosse. "Je hebt immers nog geen referentiepunt." Terwijl zijn kompanen de eerste strook op zijn plaats houden, plakt hij het geheel voorzichtig - maar met kordate vegen van zijn pallet - tegen het bolle oppervlak. "Eens die eerste kleeft, gaat het sneller. Daarna doe je nog tien minuten per strook, want je hoeft ze slechts naast elkaar te positioneren. Maar omdat je er met je neus op staat te kijken, zie je het resultaat niet."





Reservestrips

Daarom coördineert projectleider Tommy Oosterbosch vanop de begane grond zijn werkers in de lucht. "We hebben het startpunt op voorhand aangeduid, en de jongens hebben het plan bij zich", legt hij uit. "Elke strip is genummerd en komt overeen met de aangeduide stroken op het plan." Werken gebeurt ook verplicht van onder naar boven. "Anders zouden we het kunstwerk beschadigen. Maar mocht er een strip loskomen, dan is dat geen probleem. We hebben telkens twee exemplaren voorzien."





En dan toch nog even dit: wat als ze naar het kleinste kamertje moeten? "Dan houden we het in tot aan de lunchpauze", grinnikt Olivier. De smurfenbol zal nog tot het einde van het jaar te bezichtigen zijn.